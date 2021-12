Celstraffen van 18 en 10 jaar voor ’paasmoord’ Hoorn

Griep werd op eerste paasdag vorig jaar doodgeschoten in zijn eigen huis aan de Ridderspoor in Zwaag, bij Hoorn. Hij kwam om het leven door een schot in de borst. De man en de vrouw hadden relatieproblemen en woonden op dat moment niet meer samen. De vrouw onderhield een goede vriendschap met P., die sinds enkele maanden bij haar verbleef.

De vrouw heeft altijd ontkend iets met de dood van haar echtgenoot te maken te hebben. P. heeft uiteindelijk de vrouw als dader aangewezen. De rechtbank in Alkmaar vindt bewezen dat B. haar man, met wie zij vele jaren getrouwd was, met een vooropgezet plan heeft doodgeschoten. Met huisvriend P. schafte ze een vuurwapen aan met bijbehorende munitie. Op zondag 12 april 2020 is zij volgens de rechtbank, met zwart geverfd haar, naar de woning gegaan van Griep en heeft ze hem vermoord.

Om zichzelf een alibi te verschaffen heeft de vrouw met de telefoon van het slachtoffer een bericht gestuurd naar haar eigen telefoon die ze thuis had gelaten. Volgens afspraak had P. dit bericht met haar telefoon beantwoord. Later die dag zijn ze samen op pad gegaan om het moordwapen en de kleding weg te gooien.