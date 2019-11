Treinverkeer Zuidas zondag iets later op gang

Ⓒ Amsterdam Zuidas YourCaptain Luchtfotografie

AMSTERDAM - Doordat werkzaamheden op de Amsterdamse Zuidas wat vertraging hebben opgelopen, komt het treinverkeer daar zondag iets later dan gepland op gang. De bedoeling is dat op de stations Amsterdam Zuid en RAI de treinen rond 10.00 uur gaan rijden, terwijl dit in de oorspronkelijke plannen 06.00 uur was.