Analyse Opvang Oekraïners: ook tienduizenden plekken nodig voor ’gewone’ asielzoekers

Door Niels Rigter

Doodstil was het toen het kabinet afgelopen maandag het wetsvoorstel rondstuurde voor de spreiding van Oekraïense vluchtelingen. Eenzelfde soort spreidingswet voor ’gewone’ asielzoekers maakte enkele weken daarvoor wél stampij los bij lokale bestuurders. Het zegt veel over het verschil in draagvlak.