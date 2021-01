’Niet capituleren voor een paar idioten’

Minister Hoekstra zegt voorafgaand aan kabinetsberaad dat de rellen op geen enkele manier te rechtvaardigen zijn. „De avondklok geeft niemand een excuus om winkelruiten in te trappen. Het is tuig dat dit doet.” Volgens Hoekstra moet dan ook duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen relschoppers en demonstranten.

Het kabinet zwicht niet voor geweld en chaos, benadrukt Hoekstra. „Er is geen reden om de avondklok te heroverwegen, we doen dit vanwege medische redenen. Je gaat nu niet capituleren voor de mensen die nu winkelruiten in elkaar schoppen. Daar is geen sprake van.”

Volgens minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) blijft handhaving ongewijzigd. „We blijven gewoon inzetten zoals de politie dat nu doet, met de marechausse. De polite treedt hard op, mensen komen er niet mee weg.” Volgens de bewindsman wordt snelrecht ingezet om relschoppers direct te straffen. „Er komt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor plunderaars. Je bent toch helemaal van alles los als je winkels gaat plunderen. Misdadig.”