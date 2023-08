Ontploffing bij woningen in Rotterdam, op muur staat ’betalen’ geschreven

Op een foto op de website van de regionale omroep Rijnmond is te zien dat het woord ’betalen’ op de muur van het portiek is gespoten met daaronder een klokje. Het is onbekend of de tekst en de ontploffing verband houden met elkaar of met eerdere explosies en bekladdingen.

De politie is nog op zoek naar een of meerdere verdachten. Bij het pand is in februari van dit jaar iemand beschoten. Onduidelijk is nog of de incidenten op deze laan verband met elkaar hebben.

In Rotterdam en omgeving zijn dit jaar al meer dan honderd geweldsincidenten met ontploffingen of beschietingen van woningen en bedrijfspanden geweest. Dat is ruimschoots meer dan in heel vorig jaar.