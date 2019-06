Politie tonnen kwijt aan overbodige 112-app

amsterdam - De politie heeft tonnen geïnvesteerd in een nieuwe 112-app die inmiddels overbodig is geworden. De lancering van de app, die hulpdiensten moest helpen bij het vaststellen van de locatie van iemand in nood, werd door tegenvallers keer op keer uitgesteld. De belangrijkste functie van de app, de locatiebepaling, is nu niet meer relevant.