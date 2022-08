Automobiliste meermaals geramd op A9 bij Velsen, belagers spoorloos

De vrouw reed met ongeveer 100 kilometer per uur op de middelste rijstrook in zuidelijke richting. Achter haar zag de vrouw een zwartkleurige stationwagen rijden. Daarin zaten drie mannen in de leeftijd van 20-30 jaar oud.

De bestuurder had kort donker haar en droeg een zonnebril. Plotseling verhoogde deze man zijn snelheid en ramde het voertuig van het slachtoffer twee keer hard van achteren. Daarna werd haar auto nog drie keer aangetikt.

Hinderlijk

Even later werd de vrouw ingehaald en ging het voertuig hinderlijk voor haar rijden. Bij hectometerpaal 46,1 heeft het slachtoffer haar voertuig tot stilstand laten komen om van haar belagers af te komen. Daarna is de vrouw doorgereden naar de brug over het Zijkanaal C. en heeft de politie gealarmeerd.

Het voertuig met de drie mannen is doorgereden. Zij zijn nog altijd spoorloos.

Getuigen

De politie zoekt getuigen van dit incident. Ook zijn zij op zoek naar dashcambeelden.