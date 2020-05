Toch compensatie voor flexwerkers: 600 euro per maand

Het gaat bijvoorbeeld om studenten met een bijbaan in de stilgevallen horeca, sommige uitzendkrachten of mensen die net waren begonnen met werken. Zij kunnen geen aanspraak maken op WW of de reguliere bijstand en krijgen ook geen compensatie uit het economische steunpakket dat het kabinet vanwege de coronacrisis op poten heeft gezet. De Tweede Kamer had, onder aanvoering van PvdA en D66, minister Koolmees (Sociale Zaken) aangespoord om ook voor hen een oplossing te verzinnen.

Na een aantal weken uitzoekwerk komt de minister nu met de oplossing om deze groep mensen 600 euro per maand te geven, melden Haagse bronnen. Het gaat om de maanden maart, april en mei.

De betaling loopt via het UWV. Het is na het wikken en wegen van meerdere varianten de enige optie die ook daadwerkelijk uitvoerbaar is. De kanttekening daarbij is wel dat het UWV momenteel al druk genoeg is met het hard oplopende aantal WW-aanvragen en de uitvoering van loonsteun voor bedrijven die geraakt worden door de coronacrisis.

PvdA-Kamerlid Van Dijk vindt het bedrag van 600 euro te laag. Hij wil dat het inkomen van de buiten de boot gevallen flexwerkers net als bij zelfstandigen wordt aangevuld tot het bijstandsniveau. Voor alleenstaanden is dat ruim 1000 euro. Ook GroenLinks en SP zijn niet enthousiast.

’Tussen wal en schip’

Bij Koolmees’ partij D66 overheerst nog voorzichtigheid. Kamerlid Van Weyenberg wil eerst het plan van de minister inzien en zeker weten dat het uitvoerbaar is. „Maar als het lukt, dan helpt dit”, zegt hij. „Het zou mooi zijn als het lukt iets te bedenken voor de groep die tussen wal en schip valt.”