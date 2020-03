WHO: ’VS dreigt epicentrum coronacrisis te worden’

De WHO wil nog niet zo ver gaan om Amerika nu al de grootste besmettingshaard te noemen, maar als er niets verandert, is het land daar wel naar op weg. In de afgelopen 24 uur werd maar liefst 40 procent van nieuwe besmettingen in de VS geconstateerd. Ruim 42.000 Amerikanen zijn al besmet met het coronavirus.

Intensiteit

„Ze kampen daar met een zeer grote uitbraak en een uitbraak die in intensiteit toeneemt”, zei woordvoerder Margaret Harris van de WHO. Toch denkt Harris dat de VS de epidemie nog onder controle kan houden, door veel te testen, zieken te isoleren en uit te zoeken hoe personen zijn besmet.

Maandag was volgens Harris de dag dat het aanstal besmettingen wereldwijd het sterkst steeg tot nu toe. Toen kwamen er meer dan 40.000 nieuwe gevallen bij, waarmee het totaal op 334.981 kwam. Sinds de pandemie begon, zijn 14.652 mensen overleden.