Minister Bruins: 1500 plekken op ic mogelijk

Ziekenhuizen zijn nog aan het verkennen of het mogelijk is om nog verder op te schalen tot ongeveer 2000 ic-bedden. Op dit moment zijn er in heel Nederland circa 1150 plekken op de intensive care beschikbaar. Normaal is driekwart van deze bedden bezet.

„In totaal zijn ongeveer 160 patiënten met corona opgenomen (geweest) in het een ziekenhuis, minder dan de helft daarvan worden op de ic verzorgd”, laat minister Bruins weten.

Door geplande operaties uit te stellen komt er 20 procent extra ruimte vrij voor patiënten met het coronavirus. Bruins benadrukt: „Niet elke patiënt die besmet is hoeft te worden opgenomen in het ziekenhuis of op de intensive care. Veel patiënten verblijven in thuisisolatie.”

Naast het creëren van meer ic-plekken zijn ziekenhuizen druk in de weer om voldoende beademingsapparaten in huis te halen. Defensie zorgt in ieder geval voor 70 extra apparaten. In noodgevallen kunnen patiënten ook in operatiekamers beademd worden.