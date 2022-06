Patrijs ziet golfbal aan voor ei: ’Hopelijk blijft ze niet te lang broeden’

Premium Binnenland

Japanse duizendknoop ’vernietigt’ tuinen: ’Ik word er knettergek van’

„Het is een groot drama”, verzucht Petra Koolhaas over de jarenlange strijd in haar tuin tegen de Japanse duizendknoop. Met man en macht poogt ze te voorkomen dat de probleemplant de fundering van haar woning in het dorp Beinsdorp (Noord-Holland) aantast.