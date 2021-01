Teruggekeerde jihadbruid Angela B. getrouwd met berucht IS-kopstuk

Binnenland

’Eerste autobrand van 2021 in Veen’

Na een periode van relatieve rust in het door brandstichting geteisterde Veen, werd zaterdagavond opnieuw een auto in de fik gezet op de beruchte kruising in het Brabantse dorp. Het is volgens het Brabants Dagblad de eerste autobrand in Veen van 2021.