Advocatenneef Taghi wilde ’niks met ontsnapping van doen hebben’

Dat zei Youssef die maandag voor het eerst aanwezig was bij een inleidende zitting in zijn strafzaak. Op de rechtstreekse vraag van de rechtbank of hij de ontsnappingsplannen heeft gedeeld met de buitenwereld, kwam er echter geen onomwonden „nee.” „Die houdt u van mij tegoed”, zei Youssef.

Een week geleden werden Youssef en zijn advocaten Haroon Raza en Yassine Bouchikhi tot hun verontwaardiging geconfronteerd met een videopresentatie van het Openbaar Ministerie. Daarin zaten beelden van de manier waarop Ridouan Taghi en zijn neef met elkaar communiceerden. Dat gebeurde vooral schriftelijk. De neven maakten aantekeningen en hielden die tegen het glas dat hen van elkaar scheidde.

Ontsnappingsplannen waren ’gedachtenspinsels’

De neven hadden elkaar al tientallen jaren niet gezien. Youssef Taghi: „Je wordt deelgenoot gemaakt van iets. Hoe minder je weet hoe beter. Je probeert er op een subtiele manier vanaf te komen. Ik wilde er niks mee te maken hebben, er geen deelgenoot van te zijn.” Hij noemde de ontsnappingsplannen „gedachtenspinsels.” „Ik probeerde zoveel mogelijk de boel te de-escaleren. En duidelijk te maken dat voor zover er plannen waren, die niet wijs waren.”

Volgens advocaat Haroon Raza was de manier waarop de neven communiceerden niet vreemd. „Ik heb iedere week zo’n soort bespreking met cliënten waarin wordt gefluisterd en dingen worden opgeschreven. „Dat gaat niet over uitbraakplannen, maar heeft tot doel om onze geheimhouding te waarborgen.” Er is volgens Raza alle aanleiding om te vrezen dat die geheimhouding niet altijd wordt gerespecteerd.

Volgens Raza heeft Youssef Taghi nimmer namen van medewerkers van de Extra Beveiligde Inrichting in Vught doorgegeven waar Ridouan Taghi gevangen zit. „Sterker nog, hij heeft juist dingen actief tegengehouden. Hij suste de situatie, hij wilde het niet.”

Inmiddels geen advocaat meer

Youssef Taghi heeft zelf besloten om uit de advocatuur te stappen. Hij was volgens Raza al bezig om te solliciteren op een ander type baan in de periode dat Ridouan Taghi hem benaderde. Na zijn aanhouding op 8 oktober vorig jaar, liet hij zich van het tableau schrappen. Hij is inmiddels geen advocaat neer.

Volgens zijn advocaten is er evenmin bewijs voor enige betrokkenheid van Youssef bij drugshandel en witwassen, zoals het Openbaar Ministerie hem verwijt. Zij vroegen de rechtbank om de voorlopige hechtenis van hun cliënt te schorsen. Er is volgens hen geen gevaar voor herhaling omdat Youssef geen advocaat meer is.

„Ja, hij kan bij Ridouan op bezoek, maar dat kan iedereen. En alle bezoeken worden gemonitord.” De advocaten wezen ook op het feit dat Youssef een half jaar geleden een kind heeft gekregen, maar dat hij die alleen nog achter glas heeft kunnen zien.