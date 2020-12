MeToo bij D66: rel in partij

Ⓒ ANP

Den Haag - Het D66 van Sigrid Kaag is opgeschrikt door een zorgwekkend verhaal waarin een anonieme klokkenluidster vertelt over MeToo-toestanden binnen de partij. Wat er precies van waar is, wordt uitgezocht. Het landelijk bestuur is gevraagd om een extern en onafhankelijk onderzoek in te stellen.