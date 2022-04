Atoomwaakhond: straling bij Tsjernobyl weer normaal

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / Associated Press

TSJERNOBYL - Het stralingsniveau bij de precies 36 jaar geleden ontplofte kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is weer normaal. De radioactiviteit was toegenomen nadat Russische troepen het complex en de omgeving hadden veroverd, aldus de chef van de atoomwaakhond van de Verenigde Naties, de IAEA, tijdens een bezoek aan de rampplek.