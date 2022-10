Vrouw vast voor op spoor duwen van andere vrouw (19)

Het 19-jarige slachtoffer kwam door de duw op het spoor terecht.

Omstanders hebben het slachtoffer geholpen om van het spoor af te komen. De vrouw is volgens de politie „enorm geschrokken” en heeft zich ook bezeerd bij de val.

De 41-jarige vrouw zit vast voor verhoor. Over de aanleiding wordt nog niets gemeld door de politie.

