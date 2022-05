Kamer morrend akkoord met aankoop aandelen Air France KLM

Volgens JA21-Kamerlid Eppink is het belangrijk voor Nederland om de huidige positie (een belang van 9 procent in Air France KLM) te behouden en dus mee te doen in de nieuwe aandeleninkoop. Hij stelt dat dat nodig is om het belang van Schiphol als hub te waarborgen en sterk te staan ten opzichte van Frankrijk, dat ook grootaandeelhouder in het bedrijf is. Hij spreekt van ’pure machtspolitiek’ waarbij het op peil houden van een belang noodzakelijk is: „En wie naïef is, wordt als eerste geslacht.” Nederland moet volgens hem daarom zijn belang op peil houden: „Anders liggen alle troeven in Parijs.”

Ook PVV-Kamerlid Markuszower spreekt zijn steun uit voor het kopen van aandelen, al zegt hij dat ’met tegenzin’ te doen. Zijn partij ziet het eigenlijk niet zitten om weer geld over te maken, zeker nu dat grotendeels wordt gebruikt om Franse steun af te lossen. „Maar we staan met de rug tegen de muur. ” Hij wijst erop dat niet meedoen betekent dat Nederland nog maar een belang van 2 procent in het bedrijf overhoudt: „Eigenlijk geven we dan KLM op en heeft Nederland niks meer te zeggen.”

Kaag zegt ’de zorgen te begrijpen’

Kaag zegt ’de zorg te begrijpen’ dat Kamerleden zich zorgen maken dat Nederland meebetaalt aan het aflossen van Franse staatssteun. „Maar ik kan het niet uitsluiten”, voegt ze daaraan toe. Het verwateren van het belang kan er volgens haar onder meer toe leiden dat Nederland niet meer een ’afhankelijke’ bestuurszetel bij Air France KLM behoudt. „Dan kunnen wij geen instructies meer meegeven aan de bestuurder, en die kan ook geen informatie meer doorspelen.”

SGP-Kamerlid Stoffer spreekt daarom van het ’kiezen tussen twee kwaden’. D66-Kamerlid De Jong spreekt van een ’ongemakkelijk moment’. En CDA’er Van Dijk snapt de keuze van het kabinet, maar vraagt zich net als VVD’er Heinen af wat Nederland gaat doen als het bedrijf nog een keer nieuwe aandelen zou uitgeven.

Dat ziet ook CU-Kamerlid Grinwis, die bovendien tot nu toe ’niet heel veel impact heeft gezien’ van het Nederlandse belang in Air France KLM. „Dat we een kat in de zak gekocht hebben, betekent niet dat we er nog maar een zak bij moeten kopen”, redeneert hij. „De positie van de Nederlandse Staat is allerminst doorslaggevend geweest”, vindt ook SP-Kamerlid Alkaya. Hij wil de aandeleninkoop alleen steunen als Kaag actiever als aandeelhouder optreedt.

De kritische CU’er Grinwis vraagt zich daarnaast af of Nederland niet met een kleiner belang af kan, van bijvoorbeeld 5 procent, zodat het behoud van invloed iets goedkoper wordt. „Dat scheelt 130 miljoen euro, dat heb ik niet elke dag op zak.” Volgens Kaag valt niet exact te ’berekenen’ hoeveel invloed Nederland bij zo’n belang houdt. Ze wijst op het belang van de tweede aandeelhouder te zijn, na Frankrijk dat het grootste belang heeft: „Dan wordt het moeilijker om ons van onze stoel te schoppen.”

De Eerste Kamer moet dinsdag ook nog goedkeuring geven aan de aandeleninkoop. De vijf partijen (VVD, D66, CDA, PVV, JA21) die daar nu hardop steun voor uitspreken, hebben in de senaat ook een meerderheid.