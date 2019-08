NVWA waarschuwt voor besmette Spaanse eieren

Het gaat om eieren met het stempel 3-ES-4624944A. Voor zover bekend zijn ze geleverd aan toko’s, buurtsupermarkten, marktkramen en horecagelegenheden. Horecazaken hebben de eieren mogelijk verwerkt in gerechten. Volgens de NVWA is het zeer onwaarschijnlijk dat de eieren ook in de grotere supermarktketens terecht zijn gekomen.

Het eten van een product met de salmonellabacterie kan, als dat niet door en door gegaard is, koorts, buikpijn en diarree veroorzaken binnen 6 tot 48 uur na consumptie.