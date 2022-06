Rutte: demonstraties boeren ’niet acceptabel’

Dat zegt Rutte in een ingelast persmoment samen met minister Yesilgöz (Justitie), op hetzelfde moment dat de boeren bij het Tweede Kamergebouw aankwamen voor een nieuw protest en na talloze protesten door het land heen op maandag en dinsdag. „Demonstreren doe je niet door gevaarlijke situaties te laten ontstaan en bestuurders te intimideren”, zegt Yesilgöz. Rutte vult aan: „Dat is ver, ver over de grenzen heen. Dat verhoudt zich niet tot het demonstratierecht.”

Bekijk ook: Boeren protesteren wederom tegen stikstofbeleid

Rutte zegt de zorgen bij boeren ’volledig te snappen’, maar vindt ook dat sommigen ’feiten ontkennen’: „Dat mag ook, maar het is niet verstandig.” Volgens de premier is het een feit dat bij niet ingrijpen van het kabinet ’uiteindelijk het land op slot komt te staan’ als gevolg van gerechtelijke uitspraken over stikstof.

Rutte zegt ’groot respect voor het OM, politie en burgemeesters’ te hebben ’die als één front de wet handhaven’. „De politie zal dat blijven doen”, zegt Yesilgöz. „Het is niet dat je zomaar zonder straf weg kan komen.” Volgens haar zijn er al ’heel veel’ boetes uitgedeeld, hoeveel precies weet ze niet.

Volgens Yesilgöz is de politie ’zeker wel opgewassen’ tegen de boerenprotesten, maar is het niet altijd verstandig om keihard in te grijpen. De politie is volgens haar ’gericht aan het kijken’ vanuit de vraag: „Wat is de beste manier om op te treden.”