Dit kan je verwachten op vakantie

De familie De Graaff zit in Noord-Italië. ,,Corona-angst? We merken er niks van.” Ⓒ eigen foto

SCHIPHOL - Ondanks dat velen lang getwijfeld hebben of ze wel zouden gaan, genieten massa’s Nederlanders deze zomervakantie toch volop in Europese toeristenplaatsen. Dat leert een peiling van De Telegraaf. Alle favoriete plekjes zijn ook deze coronatijd weer opengetrokken: de Costa del Sol, de Costa Brava, Zuid-Frankrijk, de Griekse eilanden, de Algarve, het Gardameer, Toscane, Kroatië en zelfs Curacao. „Wat is het overal rustig”, is het eerste dat opvalt.