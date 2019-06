School Heerlen ontruimd om pepperspray

Ⓒ AS Media

HEERLEN - De oostvleugel van het Sintermeertencollege aan de Valkenburgerweg in Heerlen is dinsdag ontruimd wegens een penetrante geur. Het blijkt om pepperspray te gaan. Negentien personen, vooral leerlingen, hadden last van geïrriteerde ogen en/of luchtwegen.