Vrouw (87) in Apeldoorn neergestoken: ’Dat haar dit moet overkomen’

Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe is, is niet bekendgemaakt.

De politie, die snel ter plaatse was, kan alleen melden dat de twee bekenden zijn van elkaar. De omgeving van de woning aan de Zilversmidshoeve is afgezet voor onderzoek. Op foto’s is te zien dat het glas van de voordeur van de woning eruit is geslagen.

’Van kleins af aan opgevoed’

Een buurvrouw (naam bij de redactie bekend) zegt dat de 61-jarige vrouw die na het drama als verdacht is aangehouden, de stiefdochter was van het slachtoffer. „Ze woonden al heel lang samen, zo lang als ik me kan herinneren. De vrouw heeft de dochter aangenomen en van kleins af aan opgevoed.”

De vrouw was buiten een sigaretje toen ze sirenes hoorde. Daarop liep ze samen met haar man op de huurwoning af. „We zagen dat de vrouw in de ambulance werd gelegd. Die is met grote snelheid weggereden. Hoe ze eraan toe was weten we niet, maar ze had duidelijk veel bloed verloren.”

Volgens de ooggetuige van de reddingsactie had de stiefdochter gezondheidsproblemen. Een buurman van enkele huizen verderop weet te vertellen dat ze af en toe last had van toevallen.

Ⓒ Persbureau Heitink

Geschrokken

De buurvrouw is duidelijk geschrokken van wat ze zag. „Het zag er ernstig uit. Die arme vrouw, op die leeftijd. Dat haar dit moet overkomen. Je verwacht gewoon niet dat zoiets hier gebeurt in onze rustige wijk.

Weet u meer? App ons via onze whatsapp tiplijn. Of zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952