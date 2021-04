Na witte Pasen ook dinsdag veel sneeuwbuien: KNMI waarschuwt voor gladheid

Het KNMI waarschuwt voor plaatselijke gladheid, vooral in het oosten en zuidoosten van het land, en heeft daarvoor code geel ingesteld. De gladheid komt doordat hagel of sneeuw blijft liggen. De situatie duurt volgens het KNMI tot halverwege de ochtend. In het (noord)westelijk kustgebied zijn dan bovendien zware windstoten mogelijk van 80-100 kilometer per uur uit een noordwestelijke richting.

Ongelukken

Ook de ANWB waarschuwt dinsdagochtend voor winterse buien. Hier en daar zijn al ongelukken gebeurd door gladheid, onder meer op de A12 van Den Haag naar Utrecht, bij het knooppunt Gouwe. Op de A348 (Arnhem-Doesburg) vond bij De Steeg een kettingbotsing plaats tussen vijf voertuigen. Onder meer een ambulance met daarin een patiënt was bij het ongeluk betrokken. De patiënt is overgeheveld naar een andere ziekenwagen.

Op de A348 (Arnhem-Doesburg) gebeurde bij De Steeg een kettingbotsing tussen vijf voertuigen. Ⓒ Roland Heitink

Ook rond Drachten (Friesland) worden verschillende ongelukken door gladheid gemeld. Op de Steenbergseweg (N52) tussen Lepelstraat en Steenbergen hebben in korte tijd ook drie ongelukken plaatsgevonden.

Een auto ligt op zijn kant na een ongeluk op de Steenbergseweg. Ⓒ Venema Media

In een aantal plaatsen, waaronder Lelystad en Amstelveen, is uit voorzorg gestrooid, vooral op bruggen en viaducten.

Weersverwachting

Vanavond zijn er minder winterse buien. De temperatuur daalt dan wel tot onder het vriespunt. Komende nacht raakt het snel weer bewolkt en vanuit het noordwesten trekt een gebied met regen en (natte) sneeuw over het land.

Woensdag is het nog steeds guur lenteweer met enkele regen- en hagelbuien. De kans op natte sneeuw neemt geleidelijk af en ook de eventueel gevallen sneeuw verdwijnt weer snel. Het blijft koud met 6 of 7 graden.

Donderdag is er nog kans op een bui, maar in de middag is het droog met geregeld zon. De temperatuur stijgt naar zo’n 8 of 10 graden. Vanaf vrijdag liggen de maxima tussen 9 graden in het noorden en 13 in het zuiden. Daarmee is de ergste kou uit de lucht, maar het is nog wel kouder dan normaal.