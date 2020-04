Experts: we zitten pas in eerste fase rampenbestrijding

Topoverleg op het Catshuis, waar onder anderen RIVM-baas Van Dissel, premier Rutte en minister voor Medische Zorg en Sport Van Rijn (v.l.n.r.) de volgende stappen met betrekking tot de coronamaatregelen bespreken. Ⓒ ANP

Heel het land kijkt uit naar de persconferentie van minister-president Rutte van komende dinsdag. Worden de maatregelen die in Nederland genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus in te dammen dan al versoepeld, nu we al dagenlang een afname op de ic zien en een minder snelle stijging van het aantal zieken? Deskundigen waarschuwen: dit was slechts de eerste fase van de ’rampenbestrijding’.