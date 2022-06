Vliegtuigjes met protestlinten boven Nederland: ‘Stop nu de campingmaffia’

Op de reclameslepen staan de teksten ‘Stop nu de campingmaffia’ en ‘Overheid, grijp nu in hun kassa!’ . De vliegtuigen zijn van Dutch Air Advertising. Een woordvoerder bevestigt dat de vliegtuigen de hele dag boven de Randstad en de Veluwe vliegen. Wie achter de actie zit, mag hij niet zeggen. ,,Het is een privé-initiatief”. Op de Veluwe veel vakantieparken gevestigd. Zo cirkelde het vliegtuig lange tijd boven Lunteren, de ‘thuisbasis’ van de keten TopParken.

Deze krant ontvang in de afgelopen weken vele tientallen mails van chaleteigenaren en medewerkers en ex-medewerkers van vakantieparken in Nederland, die zich scharen achter de conclusies van een rapport van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland dat er van alles mis is op veel parken.

Bij overnames van parken voelen chaleteigenaren zich zwaar onder druk gezet door de nieuwe eigenaar die hen naar eigen zeggen het mes op de keel zet om zo snel mogelijk het park te verlaten, zodat er nieuwe chalets gebouwd kunnen worden. Ook zijn de parken broeinesten van zware criminaliteit en zijn er volgens het RIEC en zijn directeur Ahmed Marcouch verontrustende signalen van witwassen door en via de parken.

