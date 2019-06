Twee doden bij ongeluk met sportvliegtuigje in Brabant

Beide sportvliegtuigjes moesten een noodlanding maken in een weiland bij Willemstad nadat zij in de lucht tegen elkaar botsten.

Twee inzittenden in veiligheid

Volgens Breda Airport zaten er in beide vliegtuigen twee personen. Eén van de toestellen heeft veilig kunnen landen. De twee inzittenden van het vliegtuigje dat een noodlanding maakte zijn ter observatie meegenomen door de ambulance, meldt de Veiligheidsregio.

De toestellen stegen op vanaf Breda International Airport. In beide vliegtuigjes zaten twee mensen, allemaal mannen.

De vier mannen zijn bekend op de luchthaven. "Het zijn allemaal ervaren vliegers. Ze gingen formatievliegen. We hadden ze een uur geleden nog hier op de toren", aldus de medewerker. Ook hij heeft gehoord dat het andere vliegtuig is gecrasht, maar heeft daar geen nadere informatie over.

