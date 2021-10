Echtpaar verkoopt nucleaire geheimen in broodje pindakaas

Dat schrijft de Amerikaanse nieuwssite NBC Washington.

Jonathan Toebbe, uit Annapolis in de Amerikaanse staat Maryland, plaatste de geheime gegevens op SD-kaartjes en verstopte deze in een boterham met pindakaas, in een pleisterverpakking en in een pakje kauwgom. De zorgvuldig verstopte kaartjes liet hij vervolgens achter op afgesproken plekken in West-Virginia, Pennsylvania en Oost-Virginia, zo staat in de aanklacht vermeld.

Hij verkocht de gegevens aan een persoon waarvan hij dacht dat het een vertegenwoordiger van een buitenlandse regering was. Om welk land het gaat, wordt in de aanklacht niet nader benoemd. In werkelijkheid had Toebbe geen contact met een buitenlandse regering, maar met een undercover agent van de FBI.

Toebbe werkte aan het Naval Nuclear Propulsion Program, aldus de autoriteiten. Hij had via het Amerikaanse ministerie van Defensie en het Amerikaanse ministerie van Energie (DOE) toegang tot de topgeheime gegevens.

Op 1 april 2020 stuurde Jonathan Toebbe een pakketje met geheime gegevens met daarbij een uitleg over hoe er meer informatie gekocht kon worden, zo beweert een aanklager in een verklaring.

Maandenlange correspondentie met undercover agent

Om het vertrouwen van Toebbe te winnen, voerde de FBI afgelopen weekend een operatie uit in de omgeving van Washington, D.C., waarbij een zendertje werd geplaatst op een locatie van de buitenlandse regering waarvan Toebbe dacht dat hij er al maandenlang mee correspondeerde.

Toebbe kwam later tot een overeenkomst met de undercoveragent om de geheime informatie over te dragen in ruil voor duizenden dollars in de cryptocurrency Monero, zo staat in de aanklacht omschreven.

Toebe zou steeds met tussenpozen van ongeveer een maand SD-kaartjes hebben ’gedropt’ op afgesproken plaatsen. De eerste levering vond plaats op 26 juni in West Virginia. De overdracht van de andere SD-kaartjes waren op 31 juli, in een verzegelde pleisterverpakking. En op 28 augustus in een pakje kauwgom. Zijn vrouw Diana Toebbe stond naar verluidt steeds op de uitkijk.

Arrestatie echtpaar

De FBI arresteerde Jonathan en Diana Toebbe afgelopen zaterdag in Jefferson County nadat Jonathan opnieuw een SD-kaart had achtergelaten op een afgesproken plek.

„Toebbe wordt aangeklaagd voor het verstrekken van informatie over onze nucleaire onderzeeërs aan een vreemd land”, zegt procureur-generaal Merrick Garland in een persbericht.

„Jonathan en Diana Toebbe worden aangeklaagd wegens vermeende schendingen van de Atomic Energy Act. Het echtpaar moet dinsdag voor het eerst voor de rechtbank in Martinsburg, West Virginia, verschijnen.

Het is nog niet duidelijk of het stel al een advocaat in de arm heeft genomen.