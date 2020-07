Politie: wij gaan boeren meteen beboeten en wegsturen van snelweg

De boeren krijgen vanaf nu meteen een boete. Ook worden ze direct weggestuurd van de snelweg. „We bereiden ons voor op verschillende scenario’s en we schalen op.”

De afgelopen dagen zijn er op talloze plekken in het land demonstraties van boeren geweest. Ook in Brabant was dat het geval; onder meer bij Eindhoven Airport, bij het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel, maar ook bij een logistiek dienstverlener in dezelfde plaats en bij de Amercentrale in Geertruidenberg.

„In een paar gevallen zorgden de demonstrerende boeren met hun landbouwvoertuigen voor grote overlast en een enkele keer zelfs voor een ronduit gevaarlijke situatie op onze snelwegen. Hoewel we als politie het recht om te demonstreren een groot goed vinden, kunnen we deze laatste gevallen niet tolereren.”

De politie zegt te hopen dat landbouwvoertuigen helemaal niet meer de snelweg op gaan. „We gaan ervan uit dat iedereen zijn of haar gezond verstand gebruikt en dat we samen ernstige overlast en gevaarlijke situaties kunnen voorkomen.”