’Aanleg Lelylijn kansrijk’

Dat blijkt uit een eerste onderzoek naar de ’Lelylijn’, hogere snelheden op het bestaande spoor en de introductie van een snelle busverbinding. Het rapport werd tot grote woede van de noordelijke provincies nog niet openbaar gemaakt door staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur). Onder druk van de Tweede Kamer heeft de D66-bewindsvrouw het onderzoek alsnog gedeeld.

De noordelijke provincies willen al jaren een nieuwe snelle spoorlijn. Tientallen jaren is er gesproken over de aanleg van de Zuiderzeelijn, maar in 2007 viel het doek. Onder een nieuwe naam – Lelylijn – is er een nieuwe lobby gestart. De Tweede Kamer heeft het plan afgelopen najaar weer op de politieke agenda gezet door het kabinet te vragen om varianten voor een snellere verbinding te onderzoeken.

Onderzoek

Uit het eerste onderzoek blijkt dat een snelbus geen reistijdwinst oplevert. Op het spoor zijn twee keuzes onderzocht: een snelheidsverhoging naar 200 kilometer per uur op de huidige lijn Zwolle – Leeuwarden/Groningen en de aanleg van de Lelylijn. De onderzoekers verwachten dat de kosten ’een vergelijkbare orde van grootte hebben’.

De Lelylijn zou meer nieuwe reizigers opleveren omdat Emmeloord en Drachten worden aangedaan. Beide plaatsen zijn momenteel niet bereikbaar per spoor. De droom van sommige Kamerleden om de lijn door te trekken naar Hamburg lijkt vooralsnog niet echt een haalbare kaart.

’Noord-Zuidlijn op nationale schaal’

Er komen nog meer rapporten aan. Om die reden wilde Van Veldhoven eigenlijk nog wachten met publiceren. De noordelijke provincies juichen het rapport toe. VNO-NCW ziet vooral heil in de aanleg van de Lelylijn. De werkgeversorganisatie roept het kabinet op om snel een besluit te nemen. „Dit bevestigt wat wij eerder al zeiden: dat de Lelylijn heel veel voordelen heeft voor heel Nederland en kan fungeren als een soort Noord-Zuidlijn op nationale schaal”, zegt werkgeversvoorman Hans de Boer.