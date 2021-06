NOS: wij herhaalden beelden Eriksen bewust niet

De livebeelden vanuit het stadion worden verzorgd door de HBS, de televisietak van de Europese voetbalbond UEFA. „Die beelden zenden wij live uit. Als de regie ter plekke een bepaald shot kiest wordt dat dus automatisch in alle landen uitgezonden”, zegt de woordvoerder.

Het beeld waarop Eriksen neerviel, werd meermaals herhaald. Tv-kijkers ergerden zich daaraan.

Na fluitsignaal

„Op het moment dat de wedstrijd was uitgesteld, hebben we er in onze eigen uitzending juist voor gekozen die schokkende beelden niét meer uit te zenden. Wij wilden zo respectvol en zorgvuldig mogelijk verslag doen van deze gebeurtenis en alles wat daarna gebeurde. Zonder te speculeren en zonder die bewuste beelden.”

Het ging hier niet alleen om de reanimatie maar ook om bijvoorbeeld om beelden van de partner van Eriksen, die huilend op het veld stond en werd getroost door aanvoerder Simon Kjaer, die daarmee lof oogstte in de hele wereld.

De vrouw van Eriksen wordt getroost door aanvoerder Simon Kjaer. Ⓒ AFP

Excuses BBC

De BBC ging eerder zondag een stuk verder en verontschuldigde zich tegenover de kijker voor het uitzenden van de beelden van de medische behandeling.

De Franse regie koos er naar eigen zeggen op enig moment voor om de reanimatie niet meer te filmen. „We lieten daarna de tranen bij de Denen zien en we zagen ook emotie bij de Finnen en de fans. Volgens mij hebben we niets controversieels gedaan. We zagen ook de eenheid van de mensen in een moment van grote paniek. En ook dat moest in beeld worden gebracht, vonden we”, zei regisseur Jean-Jacques Amsellem.

Analisten

De NOS bleef, anders dan de BBC, doorgaan met de uitzending nadat naar de studio werd geschakeld. Presentator Gert van ’t Hof en analisten Kenneth Perez en Ibrahim Afellay moesten daardoor na het incident ruim anderhalf uur improviseren.