‘Heel wat haken en ogen aan corona-app’

In onze dagelijkse podcast corona-update hoort u van correspondent Joost van Mierlo alles over de toestand van de Britse premier Boris Johnson, die corona heeft en op de ic in Londen ligt. Heeft een Limburgse huisarts het wondermiddel tegen corona gevonden? Hij zegt al patiënten te hebben genezen. En tech-expert Raymon Mens over de plannen van het kabinet om een corona-app te ontwikkelen.