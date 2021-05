Uitspraak over Shell verbaast omwonenden windturbines: ’Meten met twee maten’

Bij windturbines gaat het om een lokaal probleem, zegt hoogleraar Chris Backes. Ⓒ ANP/HH

Meeden - De rechtbank in Den Haag baseert haar vonnis in de klimaatzaak tegen oliegigant Shell deels op het recht van burgers op een ’ongestoord gezinsleven’. Een te hoge CO2-uitstoot zou dit mensenrecht in de toekomst wellicht verstoren. Milieuactivisten juichen. Maar langs menig windpark wekt de uitspraak ook verbazing. „En wij dan? Geldt dat ongestoorde gezinsleven niet voor ons?”