Aardbevingen in zuidwesten Turkije

In maart van 2019 werd de stad ook al getroffen door een aardbeving met een kracht van 5.5 op de schaal van Richter. Dat zorgde voor deze schade. Ⓒ AP

DENIZLI - In het zuidwesten van Turkije zijn er kort na elkaar een aardbeving met een kracht van 4,2 en een met een kracht 6 geweest. In de stad Denizli, 350 kilometer ten zuiden van Istanbul, zijn enkele panden ingestort, meldden plaatselijke media. Het epicentrum van de bevingen was in of bij Bozkurt, 40 kilometer ten oosten van Denizli.