Uitreiking verblijfsstickers paspoorten Oekraïense vluchtelingen vertraagd door tekort grondstoffen

„De IND kan zich voorstellen dat dit tot onzekerheid leidt bij vluchtelingen uit Oekraïne en betreurt dit”, zo laat de dienst weten.

Afgelopen weken zijn er ruim 45.000 verblijfsstickers uitgereikt aan vluchtelingen uit Oekraïne. Zij kunnen hiermee aantonen dat ze rechtmatig in Nederland verblijven. „Helaas is de IND genoodzaakt om in september tijdelijk te stoppen met de uitreiking van stickers vanwege een tekort aan grondstoffen”, zo meldt de IND. Tot en met vrijdag 2 september kunnen vluchtelingen uit Oekraïne terecht bij de IND voor een verblijfssticker. De verwachting is dat het uitreiken hiervan in oktober weer hervat kan worden.

Bewijs

De IND kreeg dit voorjaar de opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid om een bewijs van verblijf uit te reiken aan 50.000 Oekraïners. Toen bleek dat dit aantal hoger zou worden is in juni een nieuwe bestelling stickers gedaan bij een leverancier. Die levering heeft vertraging opgelopen vanwege een tekort aan grondstoffen voor het echtheidskenmerk op de sticker, het zogeheten kinegram. Er zijn inmiddels ruim 76.000 Oekraïense vluchtelingen in Nederland geregistreerd.

Anders dan asielzoekers hebben Oekraïners een speciale status volgens de tijdelijke beschermingsrichtlijn van de EU. Daarmee wordt de behandeling van hun asielverzoek uitgesteld voor in elk geval een jaar. Die periode kan met nog maximaal twee jaar worden verlengd. Intussen moeten ze echter wel een visum hebben. De visumvrije periode duurt een half jaar en verloopt binnenkort voor de meeste Oekraïeners. Met de sticker in hun paspoort kunnen ze laten zien dat ze in Nederland mogen blijven. Het is onduidelijk wat voor gevolgen dit heeft voor de vluchtelingen die nu (nog) geen sticker kunnen krijgen. Vanaf 31 oktober hebben ze de sticker nodig om te mogen werken. De IND heeft nu minder tijd om de inhaalslag te maken.