Aantal coronapatiënten in ziekenhuis en coronagevallen neemt verder af

ZEIST - Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is ten opzichte van een dag eerder met 69 gedaald naar 1758, zo is zaterdag op te maken uit de nieuwste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In de afgelopen zeven dagen meldde het RIVM 169.216 positieve coronatests, oftewel gemiddeld 24.174 besmettingen per dag.