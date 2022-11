Rutte verlaat vroegtijdig fractievergadering VVD: ’Ik vind de instroom asielzoekers te hoog’

VVD’ers vertelden eerder dat de fractie onder hoogspanning staat, maar Rutte zegt na de marathonsessie op de VVD-burelen dat er ’geen crisis is’. Rutte vindt wel er sprake was een ’zeer goede maar ook indringende vergadering’.

Rutte werd naar de fractie geroepen nadat de VVD-fractie afgelopen weekeinde niet in kon stemmen met de ’dwangwet’ om asielzoekers verplicht op te vangen in meer gemeenten. „Het ging vooral over de hoge aantallen van de asielinstroom”, aldus Rutte. „Die aantallen zijn inderdaad te hoog.”

Andere coalitiepartijen willen dat de wet wel aangenomen wordt, zo lieten ze dinsdag opnieuw weten. Of dat gaat gebeuren is nog maar de vraag. Het wachten is op fractievoorzitter Sophie Hermans nu de fractie nog bezig is met een ’politieke wegingsronde’.

„De VVD-fractie vergadert daar nu nog verder over”, aldus Rutte. Hij zegt ook dat er ’heel veel kan’ om de instroom te beperken. Maar welke maatregelen dat zijn, daarover kon hij nog niets zeggen. „Maar ik vind die aantallen ook te hoog.”

’Papa moet helpen’

Meerdere Kamerleden van de VVD uitten eerder hun bedenkingen bij het asielvoorstel van partijgenoot en staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). Volgens de een kwam Rutte louter tekst en uitleg geven. Anderen zeiden voor de bijeenkomst dat hij Sophie Hermans moest stutten en zou gaan proberen om de fractie alsnog te bewegen groen licht te geven voor de asielwet waarover de coalitie nu al maanden onderhandelt.

Onvrede klinkt er in de fractie ook over fractievoorzitter Sophie Hermans. Zij zou volgens liberalen geen gezag hebben en zich te slap hebben opgesteld in onderhandelingen over de wet. „Papa moet komen helpen”, klinkt het smalend in de fractie over het feit dat Rutte naar de fractie werd geroepen.