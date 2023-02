Politie ontdekt drie mogelijke drugslabs in Limburgse huizen

De drugslabs werden aangetroffen aan de Reukenderweg in Nuth (vrijdag) en zaterdag in twee woningen aan de Italiëlaan in Heerlen. De bewoner van het pand in Nuth is aangehouden, in de huizen op de andere twee plekken was niemand aanwezig, aldus de politie. In verband met de veiligheid voor de omgeving is een aangrenzend perceel aan de Italiëlaan ontruimd.

De Landelijke Faciliteit Ontmanteling begint zondag aan een onderzoek op de drie locaties, dat twee dagen in beslag neemt. Daarna worden de labs ontmanteld. Of er verdovende middelen aanwezig waren in de woningen, kon de voorlichtster niet zeggen. De drugslabs kwamen aan het licht naar aanleiding van een lopend onderzoek, zegt de politie.