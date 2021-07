LIVE | Forse daling coronagevallen, maar wel meer ziekenhuisopnames

Zo snel als het coronavirus de voorgaande weken om zich heen greep, zo snel daalt het aantal positieve gevallen nu. Maar de druk op de zorg neemt wel toe. Meer mensen belandden vanwege corona op een verpleegafdeling of intensive care. En ook het aantal sterfgevallen door corona is iets verder gestegen.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) tussen de 35.000 en 38.000 meldingen van positieve tests. In de week ervoor waren het er 69.731 en nog een week eerder bijna 52.000. Het zou betekenen dat het aantal nieuwe gevallen in de afgelopen week met 45 tot 50 procent is gedaald.

Het RIVM komt dinsdag met het exacte weekcijfer. In de afgelopen zes dagen zijn ruim 33.000 mensen positief getest. De uitbraak is terug op het niveau van begin juli, toen het aantal positieve tests explosief begon te stijgen.

In de wekelijkse update meldt het RIVM ook hoeveel coronapatiënten in de afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen. Dat aantal komt waarschijnlijk uit op ongeveer 500. Vorige week meldde het instituut dat 205 mensen in het ziekenhuis waren beland, van wie 31 op de intensive care. Dat was al aanzienlijk meer dan de week ervoor. Verreweg de meeste mensen die in het ziekenhuis belanden, zijn niet gevaccineerd.

Het aantal sterfgevallen dat in een week tijd is gemeld, stijgt hoogstwaarschijnlijk tot boven de twintig. Vorige week meldde het RIVM 14 sterfgevallen en de week ervoor 11.

Het RIVM berekent dinsdag ook het nieuwe reproductiegetal. Dat cijfer stond een paar weken geleden op 3, een recordniveau dat wijst op een explosieve stijging. Eind vorige week kwam het uit op iets boven de 1, wat betekent dat de uitbraak stabiliseert. Als het getal onder de 1 komt, kan de uitbraak langzaamaan doven. Het cijfer gaat altijd over de situatie twee weken eerder, omdat recentere cijfers nog niet betrouwbaar genoeg zijn.

Verder meldt het RIVM dinsdag hoeveel mensen vorige week zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Het zijn er waarschijnlijk ongeveer 1 miljoen en dat zou het laagste aantal sinds eind mei zijn. Meer dan 83 procent van de volwassenen heeft in elk geval een eerste prik gehad, en daarmee behoort Nederland tot de top van Europa.

07.00 - Lockdown in Melbourne wordt opgeheven

De lockdown in de Australische stad Melbourne wordt later op dinsdag opgeheven, omdat de autoriteiten een uitbraak van de Delta-variant van het coronavirus onder controle hebben. De naburige staat Zuid-Australië versoepelt ook de thuisblijfregels. Maar in Sydney, de grootste stad van het land, wordt de nu al vijf weken geldende lockdown waarschijnlijk verlengd.

Na bijna twee weken verplicht thuisblijven kunnen de miljoenen inwoners van Melbourne en de omliggende staat Victoria net voor middernacht op dinsdag weer de straat op. „Het is echter nog niet voorbij. We moeten de komende dagen, weken en maanden waakzaam zijn voor dit virus, de Delta-stam, totdat we zoveel mogelijk mensen hebben kunnen laten vaccineren”, zegt deelstaatpremier Dan Andrews.

Scholen, restaurants en winkels in Victoria gaan weer open, maar beperkingen, zoals het dragen van mondkapjes, blijven bestaan. Gedurende ten minste twee weken mogen mensen geen gasten thuis uitnodigen en het aantal buitenbijeenkomsten wordt beperkt. In de deelstaat waren maandag tien nieuwe besmettingen.

In Sydney maakten de autoriteiten 172 nieuwe gevallen bekend die verbandhouden met een uitbraak die begon in juni. Een lokale chauffeur raakte besmet toen hij de bemanning van een vliegtuig vervoerde.

In verscheidene Australische steden werd het afgelopen weekend fel betoogd tegen de lockdown. In Sydney protesteerden duizenden mensen tegen coronamaatregelen en waren er botsingen met de politie. Ook in Melbourne en Adelaide gingen mensen de straat op. In Brisbane, waar geen lockdown is afgekondigd, werd ook tegen het coronabeleid gedemonstreerd. Mensen riepen om vrijheid en droegen spandoeken waarop stond dat het land moet ontwaken en dat de regering gevaarlijker is dan Covid-19.

In Australië zijn sinds het begin van de pandemie meer dan 33.000 besmettingen en 930 coronadoden geregistreerd. Tot nu toe is pakweg 13 procent van alle 25 miljoen inwoners gevaccineerd tegen het virus.

00.54 - Nachtsluiting en alcoholverbod in Arnhems park vanwege feesten

Park Sonsbeek in Arnhem gaat vanaf dinsdag dagelijks tussen 23.00 en 05.00 uur dicht, heeft burgemeester Ahmed Marcouch besloten. Ook geldt een alcoholverbod tussen 20.00 en 05.00 uur.

In het park worden al wekenlang in de avonden en nachten feesten gehouden, die veel jongeren uit Arnhem en omliggende gemeenten aantrekken. „Bij die feesten wordt geen afstand gehouden, is sprake van overmatig alcohol- en drugsgebruik, aanhoudende overlast voor omwonenden en moeten handhaving en politie geregeld ingrijpen”, stelt de gemeente.

Bij een nachtelijk feest in het park vond recentelijk een vechtpartij plaats waarbij zo’n honderd mensen betrokken waren. De gemeente vreest bovendien dat de aantrekkingskracht van het park alleen maar groter wordt nu de zomervakantie in de regio Arnhem is begonnen.

„De aanhoudende stroom feesten is niet alleen van grote overlast voor omwonenden, maar zorgt ook voor onacceptabele gezondheidsrisico’s. De bezoekers maken dit park ’s nachts te gevaarlijk”, zegt burgemeester Marcouch in een verklaring. Hij roept ouders op te weten waar hun kinderen uithangen en ze er op aan te spreken. „Des te groter de kans op open scholen na de zomer”, aldus de burgemeester. De nachtsluiting en het alcoholverbod duren tot zeker 30 september.

00.15 - Nederland weer hoogrisicogebied voor Duitsland

Duitsland beschouwt Nederland en Spanje vanaf dinsdag als hoogrisicogebied. Dat betekent dat strengere regels gaan gelden om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Reizigers moeten na een verblijf in een hoogrisicogebied na aankomst in Duitsland in quarantaine, tenzij ze volledig zijn gevaccineerd of zijn hersteld van het coronavirus. Die quarantaine duurt in principe tien dagen, maar kan vroegtijdig worden beëindigd als mensen na vijf dagen negatief testen.

Mensen moeten voordat ze de grens overgaan beschikken over bewijs dat ze zijn gevaccineerd, onlangs getest of zijn genezen van Covid-19. Ze moeten dergelijke gegevens ook via een formulier op internet doorgeven aan de Duitse autoriteiten.

De regels gelden niet alleen voor volwassenen, maar voor alle reizigers van 6 jaar en ouder. Dat kan ook een probleem zijn voor Duitsers die met hun gezinnen vakantie vieren in Nederland of Spanje. Veel Duitse volwassenen zijn al gevaccineerd, maar hun kinderen vaak nog niet.

De Duitse autoriteiten maken wel een uitzondering voor bepaalde groepen reizigers. Het gaat dan om mensen die zonder te stoppen door een hoogrisicogebied zijn gereden en personen die op doorreis zijn naar een ander land en zorgen dat ze de snelst mogelijke route door Duitsland nemen.