Hoorns echtpaar kruipt door het oog van de naald na koken op tajine

Aldus de zoon van het oudere Marokkaanse echtpaar, die verder niet met zijn naam of foto in de krant wil. „Ik heb geen zin in allemaal gedoe en aandacht en mijn ouders ook niet, maar ik wel graag vertellen hoe het zit. Want nu lees je op Facebook allemaal kromme verhalen”, vertelt hij dinsdagmiddag in het huis van zijn ouders, die op dat moment nog in het ziekenhuis zijn in afwachting van een laatste onderzoek.

„Ik kwam vannacht om half een uit mijn werk, toen mijn moeder mijn vrouw belde dat ze benauwd was. Nu is mijn moeder niet honderd procent gezond en wij wonen een paar blokken verderop, dus ik ben meteen het huis uitgerend terwijl ik ondertussen 112 belde.”

Barbecuelucht

Eenmaal daar vroeg hij zijn moeder wat er aan de hand was. „Toen rook ik al een soort van barbecuelucht. Maar het was dus helemaal geen barbecue, maar een tajinetoestel op kolen. Niet om het huis te verwarmen, ze hadden er eten op gemaakt in de keuken. M’n vader was al naar bed gegaan en mijn moeder was nog een beetje aan het opruimen. Dat ding stond al uit, maar smeulde nog na. Dat mijn moeder nog wakker was, is echt een geluk geweest. Want zij kreeg het benauwd, maar was nog wel in staat om te bellen voor hulp. Als zij ook naar bed gegaan was, hadden we hier nu niet zo gestaan.”

Toen de ambulance arriveerde, gingen gelijk alle koolmonoxidemeters af. „Allebei vergiftigd. Ze zijn beiden afgevoerd met een zuurstofmasker en hebben acht uur aan de zuurstof gelegen. Nu moeten ze nog wachten op een uitslag en dan mogen ze weer naar huis.”

Houtskool

Wat er nu precies misgegaan is, weet hij niet. Al heeft hij wel een vermoeden. „Volgens mij gebruiken ze dat ding normaal gesproken nooit in huis. Maar toen de vorige maand in België een paar vrouwen overleden aan koolmonoxidevergiftiging door een barbecue in huis, hebben we het er nog over gehad. Toen zei m’n vader nog dat hij normaal ook houtskool gebruikte. Daarom had hij nu briketten gehaald. Hij dacht waarschijnlijk dat die beter waren, maar die blijven juist veel langer nagloeien. En er stond ook geen enkel raampje of deurtje open, tja, dan gaat het fout.”

Ook daarom wil hij graag vertellen wat er gebeurd is. Om te waarschuwen. „Veel eerste generatie buitenlanders hebben zo’n tajine in de keuken. In Marokko is dat heel normaal, maar daar zijn de huizen anders dan in Nederland. Vaak loopt er een open koof door het huis heen of er zit een gat in het midden van het plafond. Of zo’n tajine staat gewoon op het balkon.”