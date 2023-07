Premium Het beste van De Telegraaf

Hoorn van Afrika wil vredesmacht om bloedig conflict Soedan tot einde te brengen

Door Ruud Elmendorp Kopieer naar clipboard

NAIROBI - Het onmiddellijk uitroepen tot een staakt-het-vuren in Soedan met daarbij de inzet van vredestroepen via de ’East Africa Standby Force’. Dat is het resultaat van een bijeenkomst gisteren in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa van het regionale blok IGAD.