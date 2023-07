Zeker 22 burgers gedood door luchtaanval in Soedan

VN-baas António Guterres heeft het voorval veroordeeld, meldt een woordvoerder van de Verenigde Naties. „De secretaris-generaal blijft diep bezorgd over het feit dat de voortdurende oorlog tussen de legers Soedan op de rand van een grootschalige burgeroorlog heeft gebracht, waardoor de hele regio mogelijk wordt gedestabiliseerd.”

In Soedan is al sinds half april een strijd gaande tussen het reguliere leger en de paramilitaire RSF. In de hoofdstad en de directe omgeving zijn gevechten om strategische plekken, maar worden ook regelmatig woonwijken bestookt. Naar verluidt gebruiken RSF-strijders huizen als dekking. De paramilitairen hebben zaterdag het leger ervan beschuldigd ten minste 31 mensen te hebben gedood.

Volgens het internationale datacollectief ACLED zijn er sinds het uitbreken van de gevechten zeker 3300 doden gevallen. De VN-vluchtelingenorganisatie heeft eerder naar buiten gebracht dat 2,9 miljoen inwoners hun huizen hebben verlaten, ongeveer 600.000 van hen zijn naar buurlanden gevlucht.