Grote zorgen om vermiste Nadia (28), politie al twee dagen op zoek

Op Facebook roept een in Amsterdam wonende zus van de vermiste Nadia mensen op te helpen bij haar opsporing. „We maken ons enorme zorgen. We vermoeden dat ze het laatst in Heerlen is geweest”, luidt de boodschap. De familie sluit niet uit dat de jonge vrouw van daaruit liftend verder is gereisd. Het bericht is massaal gedeeld door volgers uit Vlissingen, Utrecht en Rotterdam tot Maastricht, Amsterdam en Den Bosch.

Waar en wanneer de 28-jarige vrouw in Heerlen zou zijn geweest, blijft vooralsnog onduidelijk. De politie is al sinds de vermissing bezig met de zaak, maar zegt tot op heden geen enkel spoor van haar te hebben.