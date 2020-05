Britten zouden binnen mondmaskers moeten dragen volgens plan Boris Johnson

Dat staat in een routekaart die is opgesteld voor het langzaamaan afbouwen van maatregelen die zijn gericht op het indammen van het uit China afkomstige virus. Johnson sprak de bevolking zondag toe over het afbouwen van coronamaatregelen, maar kreeg een golf van kritiek, omdat hij vooral onduidelijkheid zou hebben geschapen. De oppositie en vakbonden hebben zich tegen de versoepeling gekeerd die volgens Johnson nodig is om de economie op gang te krijgen. Volgens Johnsons tegenstanders neemt hij te veel risico’s met de gezondheid van mensen.

De routekaart van Johnson is een langetermijnplan en op korte termijn lijkt er weinig wezenlijks te veranderen. Wel is er meer bewegingsvrijheid om te ontspannen of sporten en worden mensen aangemoedigd naar het werk te gaan als ze niet thuis kunnen werken. Het is de bedoeling dat kinderen toch nog voor het begin van de zomervakantie één maand naar school gaan. Kinderen van mensen die cruciale beroepen uitoefenen, moeten snel naar school.

Het plan geeft geen specifieke data en geeft vooral aan wanneer er wordt verwacht dat er een besluit genomen kan worden over versoepeling. In juni bijvoorbeeld wordt een besluit voorzien over het weer toestaan van culturele evenementen en sportwedstrijden achter gesloten deuren. Die kunnen dan via de media worden verspreid. De laatste fase van het plan gaat 4 juli in en dan wordt ook gekeken naar de heropening van onder meer kappers, kerken en sommige bioscopen, berichtte SkyNews.