Nieuw hoofdstuk in zaak Belgische ’parachutemoord’

Els van Doren zou door haar liefdesrivale uit de weg zijn geruimd. Ⓒ vtm

BRUSSEL - Een schuldbekentenis is er nog altijd niet, een vervroegde invrijheidsstelling komt er evenmin. De Vlaamse Els Clottemans, die in 2010 werd veroordeeld in de roemruchte zaak van de ’parachutemoord’, blijft voorlopig in een Belgische cel omdat de rechter een verzoek van Clottemans om tijd buiten de cel door te brengen weigert in te willigen.