Foutje AIVD: strafkorting voor Arnhemse terrorist

De rechtbank in Rotterdam deed donderdagmiddag uitspraak in het strafproces tegen zes mannen die worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag met een autobom, machinegeweren, handvuurwapens, granaten en bomvesten. Het Openbaar Ministerie eiste in juni celstraffen van acht tot twintig jaar tegen de leden van de Arnhemse terreurcel, in totaal 87 jaar. De rechter laat de straffen iets lager uitvallen, namelijk 76 jaar totaal.

Hoofdverdachte Hardi N. krijgt een jaar minder straf (17 jaar in plaats van 18) omdat inlichtingendienst AIVD een steek heeft laten vallen. De dienst had Hardi in beeld en liet hem online chatten met twee zogenaamde IS-leden in hoge posities. Die online-broeders brachten Hardi in contact met een politie-infiltrant, die beloofde de groep Hardi en zijn inmiddels gevormde groep wapens en explosieven te kunnen leveren.

De AIVD’ers hebben er ,,actief aan bijgedragen dat Hardi N. met de politie-infiltrant in contact is gekomen en gebleven’’, zegt de rechter. ,,Zij lijken hem te hebben beïnvloed bij het vasthouden aan een bepaald doelwit voor een aanslag, ook op momenten dat Hardi leek af te dwalen of meer tijd nodig leek te hebben.’’ De AIVD bleef zich vanaf de zijlijn bemoeien met het infiltratietraject van de politie.

Dat is een probleem, omdat de politie-infiltrant controleerbaar moet zijn volgens wettelijke regels. Het werk van de AIVD is voor de rechter niet op die manier controleerbaar. Dat heeft dus ’het waarborgen van een eerlijk proces in gevaar gebracht’, aldus de rechter. De AIVD had zich moeten terugtrekken.

Het is echter niet zo dat Hardi N., zoals hij zelf beweert, door de infiltranten van de dienst en de politie volledig is gehersenspoeld. Hij wilde wel degelijk vanaf het begin zelf een aanslag plegen. De politie-infiltrant heeft hem daarbij niet gestuurd, alleen geholpen.

Ook zijn medeverdachte Waïl el-A krijgt een lagere straf dan justitie had geëist. El-A had tijdens de arretatie van de groepsleden geprobeerd te schieten met een van de wapens die ze van de politie-infiltrant hadden gekregen. Hij wist toen nog niet dat de pistolen en Kalasjnikovs onklaar gemaakt waren. Justitie vindt dat poging tot moord op de leden van het arrestatieteam. De rechter wijst dat af. Waïl haalde weliswaar de trekker over maar richtte op dat moment niet goed op een van de mannen van de Dienst Speciale Interventies die de aanhouding uitvoerden. Waïl el-A. krijgt 13 jaar cel in plaats van de gevraagde 20.

Verslaggever Silvan Schoonhoven is bij de rechtszaak aanwezig. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel.

De aanhouding gebeurde in september 2018 op een vakantiepark in Weert, waar ze in het bijzijn van politie-infiltranten bomvesten pasten en met onklaar gemaakte Kalasjnikovs oefenden. De andere twee verdachten zijn opgepakt op thuisadressen in Arnhem. Bij huiszoekingen vond de politie kunstmest en chemicaliën, volgens justitie bedoeld om explosieven te maken.

Met hun arrestatie is Nederland aan een grote aanslag ontsnapt, stelde het Openbaar Ministerie. „De verdachten hadden een aanslag voor ogen die Nederland nog nooit had meegemaakt, geïnspireerd op aanslagen van IS in Parijs. Ze wilden zelf niet levend in handen van de politie vallen, door bomvesten te dragen”, zei de officier van justitie tijdens een van de elf zittingsdagen. Het plan was aanvankelijk om een aanslag te plegen op een evenement zoals de Gay Pride en elders een autobom tot ontploffing te brengen.