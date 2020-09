Zoektocht vermiste vrienden Piet en Hans woensdag voortgezet

Piet Hölskens (22) en Hans Martens (21) verdwenen in maart 1974 na een bezoek aan een kroeg in Deurne. Ze reden op dat moment in een rode Fiat 850 coupé. De speurders hopen woensdag sporen van deze Fiat in het zand onder de waterplas De Brink bij Liessel te vinden.

Het onderzoek naar de verdwijning van beide vrienden lag lange tijd stil, totdat de familie in 2017 een recherchebureau in de arm nam. Dat wees De Brink aan als plek waar de Fiat mogelijk gedumpt is, nadat beide inzittenden eerst vermoord waren. Hoewel de zaak verjaard is besloot de politie daarop het onderzoek te heropenen en in het diepe water van De Brink te gaan zoeken.

Woensdag moet duidelijk worden of de Fiat inderdaad in de bodem ligt. Het bedrijf gaat dan nog meer zand wegzuigen in de hoop de auto daar te vinden. Wordt er niets gevonden, dan geeft de politie het zoeken op, zei een woordvoerder dinsdag.