Familie door politie gedode zwarte man in Ohio krijgt 10 miljoen

De politieman die Hill in december doodschoot werd in februari gearresteerd en aangeklaagd voor moord. Het korps had de 44-jarige Adam Coy in januari ontslagen. Het incident zorgde voor nieuwe protesten tegen politiegeweld tegen Afro-Amerikanen.

De 47-jarige Hill werd neergeschoten in de garage van een huis waar hij te gast was. Beelden van de bodycam van een van de politiemensen tonen hoe Hill op de agenten afstapt met een oplichtende mobiele telefoon in zijn linkerhand. Zijn rechterhand was op dat moment niet te zien.

Coy opende seconden later het vuur en raakte Hill meermaals. Hij stortte ineen. Het duurde enige tijd voordat Coy en zijn collega hulp boden. Coy zei te denken dat Hill een vuurwapen droeg, maar volgens de aanklager is er geen wapen gevonden.