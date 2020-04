Jarige Pieter van Vollenhoven (81) vindt isolement moeilijk

Van Vollenhoven doodt de tijd die hij noodgedwongen thuis moet doorbrengen met een flinke hoeveelheid werk. Daarnaast kan hij af en toe de benen strekken in de, zoals hij het zelf noemt, ’eeuwig zingende bossen’ van Kroondomein ’t Loo. Daar heeft hij naar eigen zeggen dit voorjaar ook veel nieuwe vriendinnen gemaakt: everzwijnen die hun jongen kwamen tonen. Over die ontmoetingen mag hij op Twitter graag verslag doen in beeld en tekst.

„Het isolement is, als je niet ziek bent, absoluut een grote opgaaf”, aldus Van Vollenhoven desgevraagd tegen het ANP. De zeer rustige tijd, zonder bezoeken in het land, wordt gebruikt om de toekomst op verschillende werkterreinen voor te bereiden. De lijst is lang, maar verre van compleet: „Het beleid met betrekking tot de nieuwe nationale parken van wereldklasse, het onafhankelijk toezicht, de toekomst van de wijkagenten en de problemen rondom de herbestemmingen van monumenten”, somt Van Vollenhoven op.

Het zijn allemaal zaken waarmee hij zich al jaren intensief bezighoudt. De thuisisolatie wordt ook gebruikt ter voorbereiding op een nieuwe reeks van het populaire televisieprogramma Professors op pad, dat bij Omroep MAX opnieuw een vervolg krijgt. „Maar alles gaat aanzienlijk trager en het isolement is verre van een stimulans”, vindt Van Vollenhoven.

Hij verloor eerder deze maand zijn ’gevleugelde’ vriend Louis van Dijk. Samen het hem en Pim Jacobs speelde Van Vollenhoven tientallen concerten voor het goede doel. „Dat was echt heel droevig nieuws. Ondanks best veel kritiek op onze concerten hebben wij het toch lang volgehouden, van 1986 tot 2002. Daarmee hebben we ook veel geld bijeengebracht voor het Fonds Slachtofferhulp. Dat werd destijds - ook door de minister - een politieke gril genoemd, maar dat is nu gelukkig een begrip”, aldus Van Vollenhoven.