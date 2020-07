Jongen (14) dood door vallende steen bij Oostenrijkse grot

Door de vele regen was op de berg waarin de grot ligt een stuk rots van twee kubieke meter losgekomen. Dat viel 400 meter lager in stukken tot wel 25 kilo uiteen, zei een medewerker van de geologische dienst tegen de Oostenrijkse omroep ORF. Een van de stukken raakte de jongen in zijn borst.

Het slachtoffer was met zijn ouders op de berg op weg naar de grot. Volgens de politie raakte een andere jongere zwaargewond. De 200 bezoekers van de grot werden geëvacueerd.

Eisriesenwelt, dat in de regio Salzburg ligt, is een enorm natuurlijk verschijnsel. De bezienswaardigheid, die in 1879 werd ontdekt, heeft een labyrintsysteem van meer dan 40 kilometer lang. Vorig jaar kwamen er 160.000 bezoekers.