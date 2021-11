Bijna 2600 coronapatiënten in ziekenhuizen, 21.350 positieve tests

Op de verpleegafdeling liggen nu 2070 coronapatiënten. De laatste keer dat de klinieken zo veel mensen onder hun hoede hadden, was op 6 januari. Ten opzichte van donderdag liggen er 55 coronapatiënten meer.

De bezetting op de intensive cares daalde juist iets. Het aantal coronapatiënten daar daalde met twee naar 528.

De instroom in de ziekenhuizen blijft wel stijgen. In de afgelopen dag waren de coronaklachten van 384 mensen zo erg dat ze moesten worden opgenomen. In de afgelopen week zijn gemiddeld 340 mensen per dag opgenomen. Dat is het hoogste niveau sinds 31 december. Het gemiddelde stijgt voor de 45e achtereenvolgende dag.

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 21.350 positieve coronatests gemeld. Dat is vrijwel gelijk aan vorige week vrijdag, en daardoor blijft het gemiddelde ook vrijwel gelijk.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 155.803 positieve tests. Dat komt neer op 22.258 nieuwe gevallen per dag, een fractie hoger dan het gemiddelde in de week tot en met donderdag.